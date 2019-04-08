遊平溪必吃 特製珠蔥丼週末限量開賣

2019-04-08 12:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕品嘗當季鮮嫩珠蔥！新北市政府農業局輔導平溪區農會製作「漫步懷舊鐵道小鎮 新北特製珠蔥丼」，以珠蔥及當季在地食材入菜，加入平溪鐵路支線及日式景點等元素，4月13日起5月底止，週末在平溪限量販售，一份80元。

「新北特製珠蔥丼」販售地點在平溪老街起點的平溪區農會「珠蔥小舖」，由滿滿珠蔥及當季在地食材料理製成，並結合平溪鐵路特色及日治時代開發的歷史，盛裝在木製餐盒裡，還可另外撒上珠蔥絲增味。

平溪農會家政班的主廚黎山恩今天在記者會上與新北農業局長李玟示範「新北特製珠蔥丼」做法，在白飯上鋪上豐盛的豬肉片，搭配在地食材炸成的天婦羅，最後撒上滿滿的珠蔥花，珠蔥嘗起來淡雅清香。

黎山恩說，平溪不僅是國際知名景點，也是新北最大的珠蔥產地，耕作農戶約50人，年產量約1至2萬台斤，產值達100至200萬，耕作面積總計約1.1公頃，與一般蔥相比，珠蔥的特色是香氣而少蔥嗆味。

李玟表示，珠蔥是新北代表性的農產之一，今年結合了產地商圈，在平溪、新店、烏來、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿500元即現折100元的活動，到平溪別忘品嚐珠蔥料理。

另外，4月20日、27日則有田間廚房一日遊小旅行，報名每人699元。小旅行遊程從早上8點10分至下午4點30分，讓民眾農場珠蔥採收體驗、親手料理現採新鮮珠蔥、DIY珠蔥盆栽、南瓜粿DIY及放天燈祈福，額滿為止，可洽平溪區農會24951051，或至「來去農家Do一日」（https://www.ecoshintour.com/farming/tours_list/）網頁報名。

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