大甲媽遶境掃街6年 醫護見證垃圾減少、愛心增加

2019-04-08 11:21

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽起駕展開9天8夜遶境行程，台中慈濟醫院院長簡守仁帶領該院70名醫護同仁，清晨4點半即前往大甲區清掃街道。簡守仁拿畚箕加上木板，蹲在馬路邊清掃垃圾，笑稱「速度快、效率更高」，並表示，垃圾、炮灰已減少，但愛心還在增加。

大甲媽遶境沿路處處可見鞭炮、煙火，熱情的信徒提供飲料、水果，讓隨香信徒免費食用，卻也造成滿街垃圾。慈濟志工每年皆投入清掃街道。大甲慈濟志工洪萬得說，除原有人力外，台中慈濟醫院同仁投入「三不管地帶」，清理了3條道路近2公里的路段，眾人付出補位才能讓街道更乾淨。

簡守信表示，台中慈濟醫院同仁每年跟著參與掃街，事前不必分工，大家很有默契各自拿掃把畚箕、回收道具，自然形成團隊沿著街道一路清理，過程中了解環保愛地球的重要性，慶祝盛典同時體會背後有很多社區與慈濟志工默默維護整潔，今年見證到時代進步，垃圾、菸蒂減少，群策群力投入愛鄉土的心更濃厚，是一個非常好現象。

簡守仁今年以畚箕配合社區志工回收木板清理被水噴灑的濕黏炮灰，他說，力道加上速度比掃把快的多，因為得蹲下來貼近大地，還特意不戴口罩聞到垃圾味道，更能感受愛地球的重要。

影像醫學科醫師王耀明連續3年參與掃街，原本準備頭燈想要到橋下撿瓶子，結果發現光路面就清不完；慈濟護理之家護理師黃秀貞小夜班12點下班後又參加活動，她表示，雖然累，垃圾的味道又重，但看到清掃乾淨街道，可以讓居民比較舒適就又有精神了。

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