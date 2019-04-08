今明2天空汙最嚴重！ 全台3測站紅害、45測站亮橘燈

2019-04-08 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地天氣多為晴朗，氣溫炎熱似夏天，僅東半部地區偶有小範圍降雨，不過西半部地區因大氣穩定，空氣汙染物擴散不易，空氣品質差，全台有45測站呈橘燈警戒，3測站測得紅害。

據空氣品質監測網截至上午9點的資料顯示，45處橘燈警戒的測站分別為，土城、萬華、板橋、新莊、菜寮、林口、大園、中壢、龍潭、觀音、平鎮、湖口、苗栗（後龍）、苗栗、三義、豐原、沙鹿、西屯、忠明、彰化、南投、竹山、二林、崙背、彰化（大城）、新港、朴子、善化、台南（北門）、安南、台南、橋頭、鳳山、屏東、大寮、林園、屏東（琉球）、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港及馬祖；測得紅害的3測站為，線西、麥寮、台西。

氣象達人彭啟明表示，今明2天的空品品質將會最差，若發現能見度轉差、有明顯霾狀，需減少或停止做劇烈的活動，盡量待在室內打開空氣清淨機，提醒民眾須多加留意空氣汙染指數，出門應做好防護工作。

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