這隻「龜」人見人愛 想拿得由祂點頭

2019-04-07 18:14

〔記者佟振國／南投報導〕這隻龜人見人愛，因為是係金Ａ喔！南投縣埔里鎮福同宮慶祝玄天上帝聖誕，今天舉行「擲金龜求平安」活動，吸引逾200位民眾報名參賽，透過擲筊定勝負，最後由信徒楊麗美以10個聖筊，獨得最大的3錢純金金龜，2至10名也能將2錢至5分的金龜帶回家，祈求玄天上帝庇佑，求財、旺運、化煞。

已有130年歷史的埔里鎮桃米里福同宮，供奉主神玄天上帝，今天農曆3月初3慶祝玄天上帝聖誕，主委黃宏都表示，有信徒感謝玄天上帝庇佑事業、家庭順利，捐贈純金打造的金龜謝神，總計有10隻金龜，最重的3錢，廟方決定將金龜送給有緣的信徒，舉辦「擲金龜求平安」活動。

活動吸引逾200位社區居民報名，輪流擲筊，以擲出最多聖筊者為勝，參賽者每擲出聖筊，現場都響起掌聲，氣氛熱烈，原本未到場的參賽者蔡怡旻由廟方代擲，以8個聖筊一路領先，沒想到最後殺出程咬金，倒數第2位參賽者楊麗美同樣由廟方執事人員代擲，連續擲出10個聖筊，獨得3錢純金金龜，2、3名可得2錢、1錢的金龜，4至10名也可把5分的金龜帶回家。

除了擲筊拿金龜，廟方也準備發財錢母送給信徒，一般錢母使用硬幣，廟方則用鍍金的小金龜代替，更加可愛討喜，自古以來龜有長壽象徵，也是吉祥神獸，吸引信徒排隊索取。

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