消滅牠不如吃了牠？ 專家勸「最好別吃綠鬣蜥 」

2019-04-07 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕綠鬣蜥原產於中南美洲，非台灣本土物種，而有部分綠鬣蜥被民眾帶入台灣後棄養，在野外大量繁殖，嚴重影響本土動植物生存空間，不過有網友突發奇想，捕捉綠鬣蜥來做成料理，引起一陣熱議。林務局副局長楊宏志建議「最好別吃綠鬣蜥」，原因在於綠鬣蜥身上含有寄生蟲。

綜合媒體報導，楊宏志指出，綠鬣蜥在國外屬於保育類，以前林務局的保育名單依照《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）調整，也曾經將綠鬣蜥列為保育類，但現在綠鬣蜥遭民眾棄養之後大量繁衍，影響台灣本土動植物，經學者專家討論後，保護牠沒有意義，將綠鬣蜥列入侵種，在2014年7月2日公告綠鬣蜥非屬保育類。

針對烹煮綠鬣蜥的危險性，楊宏志表示綠鬣蜥多半棲息於臭水溝、墳地等環境條件較差的地點，在衛生條件有疑慮，身上有許多寄生蟲，所以林務局不鼓勵民眾將牠煮來吃；另外，綠鬣蜥在國外還是列為保育類，將牠煮來吃給外界觀感也不太好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/