連三天好天氣！明後天西半部高溫將突破30度

2019-04-07 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日各地仍然大多是多雲到晴天氣，氣象專家吳德榮指出，今日各地晴時多雲，各地高溫約30度上下，明後天將升至30度以上。週四、五鋒面通過氣溫下降，將帶來明顯降雨。

據《三立準氣象．老大洩天機》報導，氣象專家吳德榮指出，今晨台灣附近雲量少，海峽西側有低雲或霧，輻射冷卻作用仍強，因近地層大氣略回暖，西半部低溫比昨晨小幅回升1、2度；今晨北台灣平地最低溫約在17、18度，台北市區最低溫也在19、20度左右。

據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，白天舒適至微熱、晚上偏涼，午後山區有機會出現零星短暫降雨。溫度方面，北部高溫約30度、中部30度、南部32度、東部約29度。明後天天氣晴朗，白天西半部高溫將升至30度以上，午後山區可能出現零星降雨。此外，今日起至週三金門、馬祖容易有「平流霧」，西南部清晨有時亦有「輻射霧」發生，行車時務必小心。

吳德榮指出，週三鋒面接近，白天氣溫仍偏高，但傍晚起北台灣降雨機率會逐漸增加。週四、五鋒面通過氣溫下降，將帶來明顯降雨。週六冷空氣減弱、氣溫略升，但水氣多，各地仍有降雨機率。

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