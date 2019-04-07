我在墾丁＊天氣晴！環半島春天淨灘喜迎客

2019-04-07 09:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁春天音樂季場次減少，人潮比往年減少三成，但不少業者發起環境運動，除了每月舉辦「環半島淨灘」，連假期間南灣業者更發起「淨灘換啤酒」，每天在指定的時間內一桶淨灘垃圾，就能換消暑啤酒，極受年輕人歡迎；業者「樂活南灣」表示，近年負面消息只是一時的，不會真的影響墾丁的未來，每個居民業者自發維持得天獨厚條件，墾丁的美景將永遠無法取代。

今年清明連假中的墾丁春天音樂季，「場內」整體人潮已經降到3千人以下，對比4、5、6日南下車潮仍高達近3萬輛次，總到訪人次估有10萬左右，整個清明連假型態已經出現質變，海邊親子客層明顯多過早期晝伏夜出的年輕人。

「好的東西不怕人家不來！」當地業者小何說，許多出走的場子早就帶不進人潮，反而墾丁被「盛名所累」，以為早年那些吸毒、犯罪狀況還在，今年透過各大媒體「行銷」出走高雄，確實得感謝「韓流發威助攻」，讓大家知道墾丁音樂季已經恢復正常旅遊型態，也讓家長願意帶著孩子、長輩到墾丁旅遊。

除了旅遊型態改變，當地新一代業者的觀念也有明顯不同，往年想跟著熱鬧音樂場撈一把的心態不再，反而出現許多「自清」活動，除了業者樂活南灣非常成功的「淨灘換啤酒」，一群恆春半島年輕人小楷等人發起的「環半島淨灘計畫」，從墾丁國家公園北端的後灣沙灘開始，連假持續沿著萬里桐前進，下週將到白砂灣、後壁湖、南灣、風吹砂、滿州沙灘一直到佳樂水漁村公園共11個沙灘，每週都由在地商家主辦撿拾垃圾並分類統計，還搭配趣味的活動或派對吸引遊客共襄盛舉，「目標是讓各區域都能把淨灘變成日常！」。

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