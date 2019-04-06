申請要快！台南住宅節能家電汰換補助 額度剩不到一半

2019-04-06 19:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市住宅節能家電汰換補助計畫在2月23日公告上路後，民眾對這波好康補助有感，反應熱烈，洽詢熱線電話每天高達400通，申請案件至今也已累計達5137件，申請金額合約1500萬元，市民要想有小確幸，申請動作要快。

台南市經濟發展局能源科長郭坤助說，台南市向中央申請3年住商老舊家電汰換補助3.8億元，今年第一年補助金額1.1億元，其中服務業節能汰換補助金額佔約8000多萬元，住宅節能家電汰換補助2850萬元。住宅和服務業受理申請時間至6月底或至補助款用罄截止。

郭坤助說，住宅部分開辦申請滿月，現已累計申請5137件、金額約1500萬元，服務業申請補助金額累計約4500萬元。

住宅汰換補助的是節能冷氣及冰箱，經發局代理局長蕭富仁說，基於簡政便民，台南優先簡化民眾申辦作業程序，市民只需檢附申請表、申請人身分證及金融存簿封面影本、領款收據、購買證明、台電電費單及回收證明（如廢四機回收聯單）即可申請，不僅免付汰換現場照片，更規劃全市有36處回收站協助辦理舊機回收。

為加速住宅家電汰舊換新，經發局目前也研議擴大便民措施，包含申請文件影本無須加蓋申請人印章、保證書卡遺失可檢附載明完整廠牌及型號之發票作替代，同時因應台南住商混合情況調整電費單用電認定種類，只要設備安裝地址為表燈用電或住商型簡易時間電價之住宅用戶場所均可提出申請。

能源科說，市民新購冷氣、冰箱請認明「能源效率標示一、二級」之商品，除可申請政府每台最高3000元補助，長期而言更能節能省荷包。

服務業設備汰換補助則是針對空調冷氣、空調系統冰水主機、老舊燈具、電冰箱及能源管理系統、停車場智慧照明等汰換裝設補助。申請表單可上經發局網站下載，住宅部分的申請表也可就近至公告的175處電器行索取。

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