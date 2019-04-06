驚見男飛身救女友遭輾斃 畫面太淒美引熱議

2019-04-06 17:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕這是一段淒美的愛情故事！彰化縣劉姓民眾今早從社頭菜市場買菜回家，行經路口時看見一對情侶在過馬路時，遭一輛超速的卡車闖紅燈，男的飛身撲救女友仍閃避不及，雙雙命喪輪下，劉女見狀來不及搶救，只好上網貼文表示哀悼，「可惜…這一對年輕的生命」，並將血腥輾斃畫面貼在留言處，沒想到引起廣大網友留言回應，太悲壯了！這愛情連人類都自嘆弗如！

打開留言處發現竟是一對蟾蜍被壓扁的畫面，體型較小的公蟾蜍還疊在體型大的母蟾蜍上面，公蟾蜍一隻手還抱著母蟾蜍的頭，想像當時應是為了保護母蟾蜍被撞，決定先犧牲自己，可惜仍躲不過人類的無情，只好抱在一起同赴黃泉。

輾斃畫面太驚人，民眾也同聲哀悼，「太悲壯了」、「眼眶泛淚了」、「問世間情為何物，直叫？？生死相許」、「來世再一起當癩蛤蟆」、「路上約會太危險」等，也有人忍不住吐槽，「應該報案」、「這適合煮三杯」、「這是珍貴中藥材ㄟ」，民眾留言引起熱議。

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