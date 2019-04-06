台東不只離島缺醫師 長濱衛生所5月起也無人看診

2019-04-06 16:06

［記者王秀亭／台東報導］台東醫療資源缺乏，長濱衛生所上週貼出公告「5月1日起暫無醫師看診」，鄉民怨只重視蘭嶼、綠島及南迴醫療，台東最北端的長濱鄉才像邊陲中的邊陲，台東縣衛生局表示，已對外進行徵才，期間將由其他衛生所醫師支援。

長濱鄉民表示，長濱是台東最北的鄉鎮，離醫療資源集中的台東市將近100公里，慢性病長輩長期在衛生所看診拿藥，真不知未來要如何拿連續處方，離鄉最近的緊急醫療是衛福部台東醫院成功分院，也是初步處理再後送台東馬偕，與南迴醫療一樣困窘。

台東縣衛生局長黃明恩表示，長濱衛生所醫師兼主任田望賜因家庭因素，決定回到家鄉花蓮，申請5月1日離職，衛生局已經公告徵人，若持續等無醫師前來，就須等到8月爭取公費生進駐，這段期間將由其他鄉鎮衛生所或縣內醫療院所醫師支援部分診次。

長濱衛生所醫師田望賜受訪時表示，其實很喜歡台東偏鄉生活，曾在達仁、蘭嶼、長濱等衛生所服務，又以長濱6年最久，很珍惜多年來與病患間建立的信任與情感，雖然不捨，但在台東的服務需告一段落，小孩長大，必須回到花蓮。

田望賜說，離職後，會有各鄉鎮衛生所醫師輪流支援部分診次，鄉內也還有2家診所，對長輩而言雖然暫時不便，還能就近看診。

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