特校生哥倆好 獲夏季世界特奧滾球金牌

2019-04-06 15:56

［記者黃旭磊／高雄報導］特校同班同學於世界特奧會賽場奪金，返校受到熱烈歡迎。

2019夏季世界特殊奧林匹克運動會於首都阿布達比落幕，高雄市仁武特殊教育學校學生李東東、潘建宏，於滾球雙人賽項目勇奪3面金牌、1面銀牌，本週返校猶如英雄，受熱烈歡迎，而高雄特殊教育學校楊立渟於輪滑競速獲得1銀，楠梓特殊學校黃鈺儒於保齡球奪金，表現優異。

李東東、潘建宏為高三同班同學，雖罹患中度智能障礙，生活仍獨立自主，李東東搭公車定期去醫院看診，潘建宏於寒暑假搭公車去工廠實習，個性內向害羞但感情融洽。

2人返校上台領獎，維持一貫憨厚笑容，歡喜在畢業前夕留下回憶、為國爭光。

中華台北特奧會特奧滾球教練沈成駿說，集訓3週期間，積極認真、彼此激勵，潘建宏練肌肉瘦身10公斤，學長、嘉義大學特殊教育學系大三生陳彥呈及嘉義大學附設實驗小學實習教師程建鑫給予支持。

仁武特校體育組長何致惟回憶，去年4月特奧滾球選拔，李東東吃午餐都不忘練球，希望出國拿金牌，勤練後如願在奧會殿堂穿金戴銀。

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