國五雪隧北上回堵8.5公里 高公局建議：走北宜至少省30分鐘以上

2019-04-06 15:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕清明連假第3天，國道五號北上今午後湧現北返車潮，雪隧宜蘭端入口現回堵近8.5公里，呈現「紫爆」狀況；高公局建議，走國五從頭城到坪林，估計需1.5小時，但若走台9線北宜公路，則可節省逾30分鐘以上，且國五越塞，走台九省的時間更多，建議民眾多多利用替代道路。

今日中午前，國五北返車潮已湧現約1萬3000輛車次，午後雪隧回堵長達8.5公里；頭城匝道也有2公里排隊車陣，其餘各匝道則約1公里，下午2時起北上各匝道將實施高乘載。

為緩解車流集中，今下午2時起實施高乘載；高公局指出，清明連假接近尾聲，昨國五北返車流就塞至今凌晨12點才緩解，今預估北上車流仍多，預估仍會塞到深夜。

根據國道即時路況資訊，今下午3點，國五頭城端、雪隧一度呈現「紫爆」，以平均時速10至20公里計算，頭城至坪林虛耗時約1個半小時。

高公局建議，若民眾怕塞在車陣中，可走台九線北宜公路，到新北市坪林再上國五，預估能比塞在雪隧節省逾30分鐘以上時間，且國五越塞，走台九省的時間更多，民眾可多多利用。

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