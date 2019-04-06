天然ㄟ尚水 嘉得利亞蘭奪「花王」

2019-04-06 15:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣九如鄉北玄宮每年都會舉辦台灣蘭花節，慶祝玄天上帝聖誕，今年活動邁入第21年，共展出7大蘭屬、800盆蘭花，廟方也延續傳統以擲筊方式由上帝公欽點「花王」，令人驚訝的是，今年獲選「花王」的嘉德麗亞蘭外觀並不突出，呈現的是未經人工修飾、最天然的模樣，讓現場蘭花愛好者們直說「上帝公也知道，天然的尚水！」

九如鄉農會總幹事龔泰文說，嘉得利亞蘭是台灣最早在國際間聞名的蘭花品種，但30年來因為業者喜歡利用人工修飾，讓花型看起來更加碩大、平整以吸引買家，當買家買回去後卻發現，種出來的花朵與看見的有落差，因此市場開始沉寂，今年上帝公欽點天然生長的嘉得利亞蘭，是順應世界潮流，也期待蘭友不過度夾花、修飾花型，讓台灣的嘉德麗亞蘭重返國際市場再創佳績。

今年北玄宮蘭展從4日起將展至14日，主辦單位先從仙履蘭、台灣原生蘭、嘉德麗雅蘭、千代萬代、蝴蝶蘭、文心蘭、其他等7個蘭屬中選出各組冠軍，再由廟方向玄天上帝稟告每盆蘭花的特色，透過擲筊由神明選花，獲得最多聖筊者就是冠軍。

「花王」可獲得價值1萬元的獎金與獎牌，今年由來自台南的蘭友顏金水種植的嘉得利亞蘭受玄天上帝青睞，奪下花王寶座，北玄宮蘭展除了展示各式蘭花，還有無毒農產及蘭花美妝產品，並有不定時的導覽活動，帶領民眾親近蘭花。

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