超跑重機集結墾丁耍帥碰壁 屏警強力稽查開71張罰單

2019-04-06 11:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁音樂季今晚將畫下句點，每年都會出現的超跑遊街車隊，今年依慣例出現在墾丁街頭，從藍寶堅尼、保時捷、法拉利、麥拉倫瑪莎拉蒂、BMW都有，墾丁大街宛如超跑車展，刻意忽快忽慢的駕駛方式卻也一度影響交通。

由於曾發生超跑到安靜村莊甩尾、慢速行駛阻擾大街交通劣行，屏東警方與監理站編排勤務稽查，4日至今告發各類違規超過71件，昨晚不少超跑車主被連續攔查後，也掃興的返回飯店休息。

每年墾丁音樂季均有超跑車友自組車隊到墾丁參與音樂盛宴，今年還有哈雷車隊預計在下午掃街遊行，但吸睛十足的超跑、重機車隊常常受到民眾檢舉競速、改裝等問題，警方為維護參與活動民眾行車安全，連續兩晚執行大街攔撿勤務，昨晚成功讓不少超跑「逛街」一次便離開，沒有往年多次在大街「巡迴演出」的狀況。

經過連續兩天的重點稽查，聯合路檢亦取締大型重機車變更燈光及不依車道行駛4件，加上其他變更車體、無照駕駛或註銷牌照等共計46件，其中更查獲3部權利車，均由拖吊車當場移置保管。

屏東縣政府警察局長葉明潭指出，早年稽查車輛過程耗時較長，常引發車主及民眾抱怨，今年運用新式「號牌辨識系統」實施違規稽查，更有效率的執勤方式取締交通違規，期盼墾丁春天音樂季永續正常化發展，徜徉在音樂與大自然美景之中，遊玩旅客除了舒適環境，也能提供正常休閒活動。

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