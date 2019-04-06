又出包！遠航飛日本新潟班機 客艙驚傳濃煙密布旅客被嗆到狂咳

2019-04-06 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕又出包！遠東航空繼3月14日航飛往長灘島的航班降落時衝出跑道，3個輪子卡在草地上，16日直飛巴拉望、20日返回桃園機場的班機時間嚴重延誤，昨天（5日）一架編號FE622、由桃園機場飛往日本新潟的班機，才剛降落日本新潟機場，機艙內就開始竄出濃煙，甚至最後布滿整個客艙，許多旅客被嗆到狂咳嗽，畫面全都被1名日本網友拍下並上傳Twitter。

綜合媒體報導，該名日本網友將影片上傳Twitter並分享至Yahoo! Japan，才讓這件事情大量曝光。該名網友表示，FE621（實為FE622）航班才剛在新潟機場成功降落，濃煙就開始在客艙裡蔓延，幾乎每個人都在咳嗽，濃煙在客艙內引起很大的騷動。雖然最後是安全下了飛機，但遠東航空當場並沒有給出任何解釋。

在畫面中可以看到，濃煙密佈後有許多旅客開始拿起自己的衣物遮掩口鼻，但還是抵擋不住濃煙而持續咳嗽，而遠航空服員也第一時間向旅客發送毛巾。

對此，遠東航空事後表示，4月5日FE622航班飛機抵達日本新潟機場滑行時，疑似因空調系統吸入洩漏的液壓油而出現短暫煙霧。遠航立即檢修，且該班機原本預計14:00起飛回程，也因而變更至4月6日。對於本次延誤造成旅客的不便，遠東航空再次致上最深的歉意。

相關影音:

FE621



遠東航空



2019/4/5



新潟空港着陸後に機内に煙が蔓延。



みんな咳き込んでた、



何の説明も無かったが、何とか無事に降りれた、機内は騒然。



やっぱり日本の航空会社の方がしっかりしてるな。 pic.twitter.com/8jxcs110rH — SNIPS由藤秀樹 （@yoshipuji） 2019年4月5日

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