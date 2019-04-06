春吶移師高雄 墾丁音樂季人潮「史上最冷」

2019-04-06 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁音樂季一直以來是每年春天的盛大活動之一，不過由於墾丁人潮衰退，今年「春吶」、「春浪」等大型音樂祭紛紛移師高雄，使得墾丁音樂季只剩下「夏都春宴」和首度舉辦的「滿州山谷音樂季」2場音樂活動挑大樑，也讓業者大嘆，「今年堪稱史上最冷的音樂祭」。

綜合媒體報導，一位吳姓民宿業者表示，過去墾丁音樂季全盛時期，墾丁街上的民宿可說是完全一房難求，但今年就連面海區的民宿都有業者貼出「尚有空房」告示，就知道人氣有多低迷。他指出，今年墾丁民宿的住房率很可能普遍不到5成，完全不如以往。

由於客層區隔，長期以家庭旅客為主要客源的福華、凱撒、夏都等多家五星級飯店反而開出業績長紅，連假期間幾乎都接近滿房。1家五星級主管就說，今年親子家庭客源增加，主要是由於音樂祭過去曾有一些飲酒狂歡、吸毒的消息，容易給人負面印象；今年許多場次移師他地舉辦或停辦，家長反而較放心帶家人到墾丁度假。

然而，邁入第8年，由夏都沙灘酒店主辦的電音音樂節「夏都春宴」也傳出票房不佳消息。首日（4日）的票房僅數百人，和全盛時期可吸引近萬歌迷的盛況簡直天壤之別，連資深員工都不禁要問「怎麼會這樣，人呢」。

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