台東池上大坡池除害魚 公所邀鄉親作伙來賺外快

2019-04-05 21:57

［記者陳賢義／台東報導］外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，破壤台東池上鄉著名景點大坡池魚蝦生態，鄉公所除害魚，連3年舉辦釣魚除害活動，今年自8日起為期半年，邀鄉親作伙來共同保護大坡池的生態，1公斤可換鄉內消費券50元；池上鄉長張堯城表示，大坡池害魚數量雖逐年下降，但為了讓本土魚蝦類有繁衍喘息的機會，期望大家一起為日後大坡池生態復育奠定根基。

池上鄉大坡池近10年來遭外來魚種入侵，取代本土魚類成為強勢魚種，為減少害魚，公所前年首度舉辦除害魚換禮券活動，深受釣客歡迎，釣除害魚量逐年減少。張堯城表示，去年釣除數量較前年顯著減少，顯示大坡池害魚數量及繁殖速率已有一定程度的下降，今年將繼續力邀民眾為池上除害，藉此讓本土魚蝦類有繁衍喘息的機會，並為日後大坡池生態復育奠定根基。

張堯城說，大坡池早年魚蝦生態豐富，高體鰟鮍、鯉魚、菊池氏細鯽、大肚魚等魚種悠游，其中菊池氏細鯽更為早年池上便當的主菜之一，但現在僅能見於花東少數野溪。近年來因土味重失去食用價值、俗稱魚虎的泰國鱧魚，與原屬觀賞性質的底棲性琵琶鼠魚，遭棄養或宗教團體不當放生而大舉繁殖，吃掉本土種小魚及魚苗，導致大坡池原生魚種近乎消失。

張堯城表示，據縣政去年委辦的生態監測調查報告，大坡池已無保育類等級的本土魚蝦類可略見端倪，因而自前年起著手策辦釣除一公斤害魚，就可獲得五十元鄉內消費券，清除害魚之餘也能活絡在地消費，還有小朋友利用週休二日及連續假期打工賺零用錢。

池上鄉公所表示，活動自8日開始到10月15日止，中間5月27日至7月12日的1個半月期間，因適逢一期稻作農忙期暫停受理，民眾可在每日下午四點交至公所旁的農藥殘留檢驗站秤重，每釣除1公斤害魚就能換取50元消費券，並紀錄個人累計成績，年底公開表揚釣除害魚王，倘若不慎釣到本土魚蝦則需放回池中。

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