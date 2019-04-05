山友注意！全國登山單一入口網 6月上路

2019-04-05 15:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕為鼓勵民眾親近山林及減少違法登山情事，內政部預計今年6月正式推出「全國登山單一入口網」，未來民眾只要向單一窗口申請，就可以輕鬆完成所有申請程序。內政部長徐國勇也預告，未來還會推動修法，直接廢除山地管制與入山許可等限制。

徐國勇指出，目前一般入山管制由警政機關處理，進入國家公園由營建署國家公園管理處受理申請，國家森林遊樂區則是由林務局負責管理，等於民眾申請入山得經過好幾個單位審核，未來內政部將把這些不同的申請程序簡化為單一窗口，民眾只要向此窗口提出申請，其餘流程都會自動跑完。

此外，目前若要進入受「國家安全法」規定的山地管制區，仍然需要申請入山許可，但內政部指出，相關修正草案也已經過立法院朝野黨團協商，初步共識是取消現行管制並改採「報備制」，待完成三讀程序後即可上路。

不過徐國勇提醒，雖然政府持續推動修法，廢除山地管制與入山許可，但還是會考量生態保育與環境承載量，未來民眾如果想進入國家公園生態保護區，還是必須依照「國家公園法」相關規定申請入園，且相關單位還是會做承載量管制。

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