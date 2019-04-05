霧鎖台中機場 上午47航班起降受影響

2019-04-05 14:23

〔記者張軒哲／台中報導〕今日清明節，一早台中地區大霧深鎖，台中國際機場霧濛濛，上午能見度僅100公尺，機場7時起開場即宣布暫停起降，直至9時45分能見度恢復起將標準，才准許起降，但多名要趕回金門跟澎湖掃墓民眾怨聲四起。台中機場航務組指出，關站期間有14個國際、國內線航班取消或延誤，後續有33個航班起降也受到延誤，將會延遲。

進入台中國際機場即時航班資訊網站查詢，上午台中飛東京成田、越南河內、香港、越南胡志明、韓國仁川等國際線，及澎湖、金門、南竿國內航班紛紛延誤或取消，也影響下午國際、國內線航班正常起降，截至中午12點為止，約有47個航班受當影響。

楊姓旅客說，一早要趕回馬公掃墓，因班機無法正常起飛，只好先請家人改為下午，等午後飛抵澎湖，再跟家人一起去祭祖。

台中航空站主任張瑞澍指出，航空公司已加派加班機疏運國內線旅客，也協調航港局，由嘉義布袋港開航船隻，改由海運讓43名旅客到澎湖，近午時分航班陸續恢復正常起降。

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