小飛魚要前進波蘭！椰油國小義賣募款籌旅費

2019-04-05 13:30

［記者張存薇／台東報導］台東縣蘭嶼鄉椰油國小「小飛魚文化展演隊」受邀到7月波蘭國際兒童藝術節演出，因尚有320萬元資金缺口，小朋友們不氣餒，清明連假照常練習，也利用時間在蘭嶼展演籌措旅費，而校長陳淑雯則跨海到台東鐵花村義賣募款，就是希望「讓全世界看見蘭嶼的文化之美」。

椰油國小指出，在老師顏子矞指導下於2006年成立了舞蹈隊，積極參加全國的舞蹈比賽，2015年受邀到紐西蘭參訪交流、2016年獲得「活力e起舞動原住民族歌舞劇比賽」全國總冠軍，小飛魚的故事。還被拍成了電影「只有大海知道」，在2018年上映，並且在第55屆金馬獎得到最佳新演員奬。

陳淑雯說明，約30位學生加上近10位老師，預計7月到波蘭國際兒童藝術節演出，波蘭會提供1星期的落地招待，但旅費缺口還有320萬元，因此提供由老師設計的小飛魚T恤、復古小書包等義賣，島上也舉辦電影特映會及孩子們的義演，5月初也會前進台北火車站演出，就是希望順利籌足旅費，讓孩子們都能飛向國際。

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