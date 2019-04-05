媽祖婆守護義工 白東巡守隊全年無休

2019-04-05 13:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香在即，屆時將有大批人潮、車流湧入白沙屯漁村，對於當地交通將是一大挑戰。如果信眾細心注意，常會見到有一批人默默地指揮讓交通有序避免塞車，這些默默付出的人便是當地白東巡守隊隊員。

白東巡守隊隊長陳清榮說，白沙屯拱天宮媽祖婆香火鼎盛，平日就有不少香客，尤其到年節時期，例如春節、進香期間等時段，信眾可以說蜂擁而入，而隊員是白沙屯當地人，也是媽祖婆虔誠信徒，所以貢獻一己之力，只希望大家能夠順暢通行。

「無論是刮風、下雨，只要有空大家都會出來指揮交通」，陳清榮說，白沙屯地區是漁村，通往拱天宮的道路路幅並不寬，只要車輛一多，就很容易塞車，新闢的高架橋聯外道路「拱天聖母橋」通車前，信眾幾乎都從台一線轉往牌樓的道路行經，隊員更是不敢鬆懈。

雖然全年無休，但是陳清榮與隊員認為能幫媽祖婆服務，就是一大榮幸，近年來進香報名人數屢創新高，隊員都要出勤盡力保持地方交通秩序，疏導數千車輛，就算日曬雨淋仍無怨言，讓不少人感佩。

今年進香在即，因去年就有10萬人湧入白沙屯，今年人數應會增加，陳清榮也感謝通霄鎮其他巡守隊鼎力協助，在進香期間共同協勤交管，沿路往北港進香。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/