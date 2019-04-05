前苗栗縣長傅學鵬家族 清明近千人掃墓

2019-04-05 13:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕前苗栗縣長傅學鵬家族與來自全台各地傅氏宗親近千人，今天齊聚苗栗縣公館鄉大坑村傅氏墓園掃墓，依傳統三獻禮祭祖掃墓，表達慎終追遠情懷，宗親會並於墓園旁搭棚席開近百桌，讓出席祭祖的宗親一起享用午餐，交流情誼，場面盛大。

傅學鵬祖籍是中國廣東省蕉嶺縣，13世的先祖傅常達，於清朝乾隆18年帶領5個兒子從中國來到苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今超過260年，目前已傳至23世。

傅家子孫原本也依循客家人習慣選在元宵節過後掃墓祭祖，但近年來考量年輕一輩的時間無法配合，經召開宗親大會，決定在清明節假期舉辦祭祖。

今天一大早傅氏家族成員就提著雞、鴨等牲禮供品，前往墓園集合，宗親會也準備豬、羊；近千名傅家子孫在傅學鵬的帶領及傳統客家八音的伴奏下，遵循傳統三獻禮儀式祭祖。

宗親會總幹事傅家木說，29年前傅氏宗親共同集資在公館鄉大坑村興建「傅氏墓園」，占地廣大，來自全省各地同屬傅常達派下宗親，約定每年清明節返鄉祭祖，表達慎終追遠情懷，為傅氏家族每年的一大盛事。

傅家木說，祭祖儀式完成後，宗親會也發送敬老金給80歲以上的宗長，祝福他們延年益壽，並頒發獎學金給就讀高中以上的學生，鼓勵他們奮發向上，為傅家爭光；去年起，更增加生育獎金，鼓勵增產報國。

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