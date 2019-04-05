他看到停車立起雨刷好困惑 網友揭原因

2019-04-05 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕有網友看見有人停車時特地將雨刷立起，疑惑地詢問這麼做的目的。

這名網友到臉書社團「爆廢公社」貼出照片，照片中一輛藍綠色的車子停在停車場中，雨刷卻是直立著，原PO碰巧看到這一幕，有人將車子停好，準備離開前特地將雨刷立起來的畫面，好奇地上網詢問原因。

網友看完不免俗地歪樓，「怕電池沒電，引雷用」、「他在接WiFi」、「老公今晚不在家的意思」、「左單邊雨刷拿起>老地方見，右單邊雨刷拿起>家裡沒人，雙邊雨刷拿起>不方便出門」。

有網友解答，「我之前一個朋友也這樣，我以為他愛車如命，結果一次停室內停車場也立起來，我問為什麼要立，他說這樣他就不會找不到他的車了」、「車子如果要久停或經常停室外處 ，最好降雨刷立起 ，可避免雨刷硬化延長雨刷使用壽命」；不過也有網友認為，「其實省了雨刷條的錢是用雨刷臂的彈簧拉伸換來的，不會比較好，因為彈簧沒力了，再好的雨刷也刷不乾淨，因為壓不緊，省小條換大條的概念」。

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