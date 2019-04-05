能見度不佳！ 台中機場濃霧影響 25航班取消延誤

2019-04-05 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕清晨大霧影響，台中機場一早的能見度僅有100公尺，絕大多數班機被迫暫停起降，截至10點15分為止，共有25架班機必須取消或遭到延誤。由於時值清明節，不少民眾要返鄉掃墓，預估約有2千名旅客受到影響。

綜合媒體報導，1名傅姓旅客抱怨，早上本來要跟旅遊團到金門玩，沒想到一到機場就發現天氣不佳造成班機延誤，也只能等帶團的導遊通知後續處理消息。另有名旅客表示，只知道是天氣影響，好多班機都延誤，現場旅客大多只能無奈接受。

現場航班狀況部分，國內線包含華信、立榮、遠東等航空，台中與金門、澎湖對飛的航線都遭到取消或有延誤情形。國際線則有華信航空預計11點45分抵達的AE1820香港飛台中、預計13點45分抵達的AE1856河內飛台中等班機取消，另有華信航空、德威航空、越捷航空多架班機延誤，呼籲旅客出門前可以上台中國際機場官網再度查詢班機狀況，以免行程生變。

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