網友搞笑Cosplay魯夫 一轉身屁屁竟是蛇姬奶

2019-04-05 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民動漫《航海王》在全世界都有極高人氣，不少粉絲也為此樂於Cosplay裡面的角色，在泰國就有位名人主打低成本角色扮演，突發奇想的裝扮，甚至一人同時分飾兩角的巧妙Cosplay，都在網路引發一陣熱議。

泰國知名網紅「Anucha Sangchart」向來以低成本又無厘頭的搞笑Cosplay走紅，在社群網路吸引不少粉絲，近日他推出一人分飾兩角的「新作」，分別扮演了知名動漫《航海王》裡的角色─魯夫和女帝「蛇姬」波雅漢考克，從他分享在「Lowcostcosplay」臉書的畫面可看到，他身穿一條藍色三角褲，頭戴草帽，並在赤裸的上半身上漆，扮成魯夫，最好笑的地方則在於，他在背後畫上波雅漢考克的肖像，並將自己的屁屁裝扮成女帝的大胸部，這番搞笑又逗趣的Cosplay，再度吸引許多網友按讚分享。

實際上，這並非他首次扮演航海王的角色，他先前也曾利用榴槤裝扮成搞笑版「索隆」，該次裝扮照片讓他在臉書獲得11萬個讚，以及2.6萬次分享。

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