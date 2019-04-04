西拉雅螢光閃閃 賞螢、泡湯正當時

2019-04-04 22:26

［記者王涵平／台南報導］4、5月螢火蟲大爆發，西拉雅國家風景區南寮農村賞螢季活動正式開跑，順道關子嶺泡湯、品嘗東山咖啡，一舉數得。

欲一探火金姑風采，即日起至5月31日止，活動期間每週一至週四每日一梯次；每週五至週日每日3梯次，每日名額限300人。集合地點於南寮社區活動中心（南寮舊學校—175公路5.5公里處），採電話報名預約。

今年南寮農村賞螢季，特別與關子嶺餐飲、旅宿業者推出相關優惠辦法，各業者紛紛摩拳擦掌祭出許多優惠折扣（包含有賞螢優惠套票、消費滿額禮、加碼贈送禮等）。只要於關子嶺地區合作的餐飲業者消費即可享賞螢體驗優惠價$100元（原價每人$150元，2歲以下孩童免費）；入住合作的溫泉飯店還可享免費賞螢體驗。

西拉雅國家風景區管理處長張隆城表示，螢火蟲的棲息是證明生態環境的指標之一，螢火蟲數量多寡可視生態環境變化的參照。因此遊客能在南寮農村與螢共舞，欣賞螢火蟲閃爍光芒的景致，表示在地的環境保護相當成功。

關子嶺溫泉區至南寮社區活動中心僅需10分鐘的車程，前往南寮農村參與賞螢體驗，泡湯、吃雞、賞螢讓你的旅遊行程豐富又有趣。更多詳細內容可至南寮農村文化產業協會官方臉書粉絲專頁查閱。

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