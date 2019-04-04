南崁兒童藝術村兒童節試營運 吸上千親子同樂

2019-04-04 22:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經桃園市政府文化局登錄為歷史建築的前內政部北區兒童之家宿舍群，去年6月完成整修後，陸續打造親子美食坊、親子藝文街及兒童展演廳等，變身為「南崁兒童藝術村」，今天兒童節開始試營運，吸引許多家長帶著小朋友前來參觀，現場擠進上千人，熱鬧滾滾。

桃園市長鄭文燦今天出席開幕儀式，桃園市政府以保留原建築、生態，透過文創再生的方式將南崁兒童藝術村打造成藝術基地、文化綠洲，結合在地團體推廣兒童劇團、樂團及美術班等，提供孩子們優質的藝文場所，盼讓美學及藝術教育從小扎根，在兒童節開始試營運，與「壢小故事森林」一起作為獻給孩子們的禮物。

位於蘆竹吉林路38號的「南崁兒童藝術村」，前身為1980年興建的內政部北區兒童之家宿舍群，占地1173坪，兒童之家的1999年搬遷後，閒置多年，經當地居民爭取，市府投入7300萬餘元活化，歷經調查研究、修復活化等過程，完成修繕後委外營運，以「親子、藝術、學習及美食」為元素，融合人文歷史與童趣想像。

桃園市文化局指出，園區內保存了市定古蹟的院長宿舍及歷史建築單身宿舍、有眷宿舍等4棟建築，其中的院長宿舍改造為「院長故事館」，開幕首展以「老屋、老樹、老記憶」為題，介紹北區兒童之家的幼兒教育脈絡，及其在桃園幼兒教育史上的貢獻和意義，未來會定期更換展覽主題；其餘建築打造為親子藝文街、親子美食坊、兒童演藝場、共學展示樓等，戶外還有開放式的沙坑區、翻滾草原及兒藝小火車等，假日還有兒童市集。

南崁兒童藝術文化村總監張惠鈴說，園區免費入園，即起試營運至8月4日，每週二至週日上午10點至晚上9點開放，週一休館。更多訊息可至「南崁兒童藝術村」官網 或臉書粉絲專頁查詢。

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