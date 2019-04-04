週五好天氣！西半部多雲到晴 高屏空品亮紅燈

2019-04-04 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕明天（5日）是清明連假第2天，天氣大多與今天類似，各地普遍為多雲到晴，但高屏地區不僅紫外線達過量級，空品也達「紅色警示」等級。

中央氣象局預報，明天各地天氣穩定，大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨、午後中南部山區有零星短暫陣雨。另外，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，往返外島的民眾請留意航班資訊。

天氣風險公司預報，週六（6日）晚上到週日（7日）上午之間，將有微弱鋒面尾端掠過台灣北方，但目前看來對天氣的影響不明顯，預估好天氣可以維持到週日。

溫度方面，由於風場轉微弱偏北風，明天北部及東北部白天高溫略降，約25度上下，感受較舒適，其他各地則在26度以上，中南部可達28至31度；各地夜裡清晨低溫約在19至22度之間，中南部日夜溫差大，提醒民眾留意氣溫變化，適時調整衣著。

紫外線方面，明天高雄市、屏東縣及台東縣為過量級，外出20分鐘恐曬傷，提醒民眾10至14時最好不在烈日下活動；另除了連江縣為中量級，其餘縣市也皆為高量級，提醒民眾需做好防曬措施。

空品方面，高屏地區因位在下風處，易累積污染物，為「紅色警示」等級；中部、雲嘉為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及離島地區為「普通」等級；花東地區為「良好」等級。

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