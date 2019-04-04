連假「吃」遊去！龜吼嘗新鮮海味 富基魚市抽龍蝦

2019-04-04 19:54

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集由在地漁夫自營，販售自家漁船捕撈海產。新北市政府農業局說，龜吼漁夫市集除了常年主打海產「萬里蟹」，也有在地最新鮮魚貨，民眾可於連假期間出遊品嘗。此外，位在石門區的富基魚市4月6日、7日只要在生鮮水攤區單筆消費滿3000元，請隔壁餐廳區代客料理，即可參加龍蝦及石斑魚的限量抽獎活動。

龜吼漁夫市集場內共有43家攤商，主打在地漁船捕撈的新鮮魚貨，也有平價熱炒和魷魚絲、小魚乾等乾貨。家裡三代都是漁民的老闆陳國賢除了在市集推銷，還喜歡向顧客介紹各種海鮮特色及生態特性。他說，父親兄弟3人都是龜吼漁民，自己年輕時本來在貿易公司上班，後來因為公司發展問題離職，回鄉後就開始幫忙賣海鮮，海邊長大的孩子喜歡潛水，就順便採一些美味的海產回來賣，雖然潛水採集的魚貨數量不多，但好處是可以逐一挑選。

農業局指出，龜吼漁夫市集鄰近全台最美的維納斯海岸線，玫瑰色系的天然岩石紋路令人看得目不轉睛；而富基漁港周邊則有步道通往台灣本島極北點的富貴角燈塔，附近也有不少觀光景點，例如老梅綠石槽、石門洞、白沙灣、石門婚紗廣場等，民眾大啖美食之餘也可享受北海岸風光。

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