竹子湖海芋盛開 搭公車就能探訪秘境

2019-04-04 19:20

〔記者楊心慧／台北報導〕「2019竹子湖海芋季」已於3月29日正式開幕，台北市產業發展局和北投區農會在清明假期推出「歐風心創市集」，只要搭公車即可上山賞花逛市集。產發局農業發展科長呂丘鴻提醒，民眾上公車可向司機指明要至終點站頂湖，遠眺可見小油坑景色秘境，觀賞秘境後，再搭公車至下湖站下車遊逛海芋大道的手採海芋樂趣。

以海芋花、繡球花名聞海內外的陽明山竹子湖地區，每年花季期間吸引超過60萬遊客賞花，產發局邀請民眾，趁著連假可前往竹子湖探訪秘境，享受在地特色餐飲、體驗採海芋。

今年活動分別為結合在地商家，推出在地優惠特色餐飲的「花田裡的餐桌」、專業花藝老師指導DIY製作花藝飾品，報名費用每人1000元的「戶外花藝教室」、「婚紗攝影餐桌」則是讓婚紗業者、攝影愛好者預約拍照，報名費用一組5人共500元，場地預約成功將於現場贈新娘捧花。

「歐風心創市集」位在竹子湖路56號、海芋大道苗榜花園旁，販賣不少士林北投地區農特產品，現場結合電子支付，可使用悠遊卡消費，北投農會推出限量海芋帆布袋等紀念品，明、後兩天，只要到市集消費，就可獲得人體彩繪海芋體驗一次。

北市產發局自4月1日起至4月28日推出「花田有約」系列主題活動，可吃到在地特色餐飲、DIY製作花藝飾品。目前「花田裡的餐桌」已開放預約報名，民眾可透過花田地景、餐桌花藝與特色餐點，享受特別的海芋花田饗宴。

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