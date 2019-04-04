烏日五光路逢大雨就淹 住戶凍未條

2019-04-04 16:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過1個月就是汛期，而烏日環中路及五中巷之間五光路 住戶，因位在樹王埤旁，面臨逢大雨必淹情形，住戶認為除了未清淤，主因在於樹王埤宜城橋附近剛好有大轉彎，橋下又有橋墩，阻礙水流，要求短期先清淤，長期要徹底解決橋墩及大彎問題。

水利局長范世億表示，汛期將至，水利局早已進行清淤的工作，可能有些河川還未輪到，至於橋墩及河川有一處大轉彎的問題，會與建設局等相關單位一同會勘，提出解決的辦法。

烏日環中路及五中巷之間的五光路住戶，因住在樹王埤旁，因此逢大雨必淹，地勢較低的住戶，甚至曾發生洪水淹到快到屋頂的經驗。

在住戶的要求下，市府雖興建了五光抽水站，啟用後改善，但是地勢低的住戶仍有淹水情形，仍淹至屋內，只是沒有淹到近屋。

市民蘇秀姃表示，多年前，樹王埤逢大雨洪水必溢到道路上，曾經有一次，淹差點漫過她家屋頂，五光抽水站啟用後，淹水情況改善，但還是淹到她家地板。

蘇秀姃表示，住戶們便探究原因，原來是樹王埤至宜城橋前，有一個大轉彎，到了宜城橋下，又遇到橋墩，經過2個阻礙，水無法順暢流向下游，便滿溢到道路，甚至淹住家來。

蘇秀姃並建議，水利局可在氣象局預報會有豪大雨，可在宜城橋上游前一座橋，設1台移動式抽水機，將水抽到宜城橋的後一座橋，便可減少上游淹水的問題。

此外，蘇秀姃表示，樹王埤的河床上長滿了雜草，水利局並未清淤，也會影響水流，呼籲市府儘速處理。

一位經營雜貨店的林姓住戶表示，真的淹怕了，只要有豪大雨預報，整條路的住戶都睡不著，很希望市府來幫幫住戶，不要讓他們再面臨逢大雨必淹的痛苦。

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