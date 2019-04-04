是真的！林佳龍賣台鐵便當 50個瞬間掃光

2019-04-04 12:09

〔記者湯世名／彰化報導〕最帥部長賣便當！今天是兒童節，又是清明節連續假期首日，台鐵彰化火車站湧入大批返鄉旅客，有「最帥部長」稱號的交通部長林佳龍特地來到彰化站當起店員販賣鐵路便當，林佳龍以他招牌的親切笑容叫賣「排骨便當80元」時，吸引大批旅客排隊購買，林佳龍當起店員架式十足，收錢、找錢眼明手快，由他販賣的50個便當瞬間被掃光，旅客相當捧場。

林佳龍今天上午抵達彰化火車站視察鐵路運輸狀況，順便當起一日店員，賣起鐵路便當，現場除了便當之外，還準備了紀念幣、資料夾、尺送給購買便當的旅客。現場有80元的排骨便當與100元的雞腿便當，以及39元的自強號造型礦泉水。

販賣開始，現場早已湧入大批等著購買的旅客，林佳龍以他親切的笑容對著旅客叫賣便當，還與旅客閒話家常，收錢、找錢也毫不含糊，有旅客就誇稱「部長超帥的！」還有旅客大手筆一次就買7個便當，並說：「衝著部長賣便當，我當然要買7個」，另有小朋友買便當時還尊稱：「部長叔叔好！」讓林佳龍笑得合不攏嘴。

現場由林佳龍負責販賣的50個便當，有旅客大手筆一次購買5個、7個，50個便當瞬間一掃而空，堪稱最佳販售員。

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