大甲鎮瀾宮舉辦媽祖信俗國際論壇 馬英九也來「落」英語

2019-04-04 11:52

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮今天舉辦「承先啟後‧媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇活動，前總統馬英九與會致詞時，細數媽祖歷史，並「落」英文，強調希望藉由論壇為兩岸和平繁榮帶來新希望；台灣媽祖聯誼會透過兩岸學者及宮廟等合作，歷經10年，並編纂《媽祖文化志》一書，

希望透過學術研究及媽祖信仰等整理和紀錄，讓更多人能夠更有系統性的了解媽祖的信仰文化。

媽祖信俗國際論壇活動今天在鎮潤宮文化大樓舉行，請來藝人于美人主持。鎮瀾宮董事長顏清標指出，《媽祖文化志》籌備跟推動共花費了10年之久，從2009年聯合國教科文組織將「媽祖信俗」列入世界非物質文化遺產開始，並認為這是大家努力的成果，並感謝鎮瀾宮所有團隊，每年用心舉辦遶境活動，才能讓媽祖信仰列入世界文化遺產。

前總統馬英九致詞時也忍不住「落」英文表示，第一次參加媽論壇很開心，並知道大家很重視媽祖的研究，尤其是歷文與文化的底蘊。在細數媽祖文化歷史及問答後，他強調，歷史文化宗教是兩岸重要紐帶，希望藉由論壇發揚媽祖聞聲救苦的精神，為兩岸和平繁榮帶來新的希望。

《媽祖文化志》主編陳秋平及湄洲媽祖祖廟董事長林金贊則不忘強調，「大下媽祖共一家，兩岸同肥一家親」。

台灣媽祖文化聯誼會會長、鎮瀾宮副董事長銘坤則說，《媽祖文化志》歷經10年，在台灣拱範宮等10家宮廟出資及兩岸學者努力下才得以完成。

鎮瀾宮指出，《媽祖文化志》於2009年12月在時任福建省地方志編纂委員會主任羅健的倡導下，透過福建省台灣事務辦公室的支持和牽線，與台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤碰面，就共同編纂《媽祖文化志》達成共識，希望透過媽祖文化志的編寫，包含媽祖文化的傳佈、媽祖宮廟與文物史蹟、媽祖祭典與民俗、媽祖文學藝術與學術研究、媽祖信仰組織等部分做整理和紀錄，讓更多人能夠更有系統性的了解媽祖的信仰文化。

台灣部分由台灣媽祖聯誼會邀請中央研究院、逢甲大學、台中教育大學、靜宜大學、台中技術學院、真理大學等專家學者負責撰寫；中國部分由福建省地方志編纂委員會組織廈門大學、福建師範大學、泉州師範學院、莆田學院、莆田市委宣傳部等專家學者參與。

「承先啟後‧媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇，打破傳統學術論壇模式，將表演帶入座談會，除邀集台灣、中國、日本、越南、美國、法國、土耳其媽祖研究專家及慶典活動參與者，為大家帶來知性、有趣的座談，並邀請吳鳳、小貝、吉雷米等節目主持人分享媽祖文化體驗。

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