春暖花開到北市動物園 不用出國就能環遊世界

2019-04-04 10:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕清明連假第一天，到台北市立動物園環遊世界吧！動物園表示，除了人氣搶搶滾的無尾熊是來自澳洲，事實上還有許多隱藏版國際嬌客，如德國來的雲豹「Suki」、遠從莫斯科到台灣的灰狼「蘿拉」和「沃夫」，最特別是日本國寶丹頂鶴「Big」和「Kika」」，因感念台灣在日本311大地震給予援助，日本政府首度讓丹頂鶴放洋出國，整個北市動物園宛如小型聯合國，春暖花開正好逛。

動物園表示，雲豹「Suki」行事作風向來謹慎小心，為了營造能讓「Suki」感覺較安心的環境，園方在戶外活動場布置了豐富的植栽、提供必要隱蔽性，民眾要特別幸運，才有機會在特定角度一窺「Suki」的美麗樣貌。

灰狼「蘿拉」和「沃夫」在2011年從莫斯科搬到台灣至今，可惜兩狼互動始終「郎有意、妹無情」，沒能孕育下一代。動物園說，灰狼是群居且有位階的物種，「沃夫」雖然企圖給人兇猛的印象，但由「蘿拉」總是優先取食的表徵，可以推測「蘿拉」的位階高於「沃夫」。

姿態優雅的丹頂鶴「Big」和「Kika」，原本住在日本北海道釧路市阿寒國際鶴類中心，由於環境的破壞及獵捕的壓力，丹頂鶴在野外棲地分布零散且族群數量稀少，日本在1952年將丹頂鶴訂為天然紀念物加以保護，象徵長壽、祥瑞。

外型逗趣可愛的3隻非洲野驢分別來自法國和捷克，還有住在兩棲爬蟲動物館中的「安南龜」是從音樂之國奧地利而來，外型兇猛、個性靦腆的金剛猩猩「迪亞哥」則是在2016年自波蘭移居台北。

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