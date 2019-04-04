放大片掉漆！她眼睛紅腫、視力模糊 醫：清洗要注意

2019-04-04 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕彩色隱形眼鏡與放大片可以讓眼睛看起來更迷人，不過使用上千萬要小心，一名有戴放大片習慣的粉領族，近日眼睛突然紅腫疼痛，視力也變得模糊，醫生檢查後發現，竟然是放大片染料掉漆所致。

據《蘋果》報導，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山看診時，發現這名女子眼睛紅腫，且裡面卡著黑色的不明物體，原本1.0的視力也掉到0.6，女子說，她每天配戴放大片至少10小時，陳瑩山檢查後發現，女子眼中的黑色不明物，就是放大片脫落的染料，染料卡在眼睛中造成點狀角膜炎和結膜炎。

陳瑩山表示，配戴放大片時，隱形眼鏡會碰到眼中的淚液，淚液含有能分解上面染料的酵素，染料被分解後，很可能會導致眼睛發炎，所幸女子經過1週的眼藥水治療，視力已逐漸好轉。

陳瑩山提醒，配戴隱形眼鏡要注重清潔，彩色隱形眼鏡與放大片更要注意，不能用清洗透明隱形眼鏡的清潔液清洗，清潔方式也要小心，避免染料脫落，也可直接選擇日拋型，免去清潔的困擾，配戴時間上，每週次數最好不要超過3天，1天不要超過4小時，讓眼睛能有充分時間好好休息。

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