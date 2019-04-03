4000坪新竹A5文化創意園區連假起試營運

2019-04-03 21:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕看準竹科高消費能力，許多知名業者在新竹市公道五路世博館對面，打造一座佔地4千坪的「新竹 A5文化創意園區」，並邀請台北松菸文創園區攤位進駐。業者表示，每個品牌貨櫃造價都要百萬元，而且主打異國料理特色餐飲品牌，包含道地日式拉麵店「涼太」、西班牙烤飯餐酒館「Paella」、強調健康蔬食的「滿溢慢活原食館」、義式餐酒館「Maverick獨行客」、美式牛排「Aiken」等等。業者為了回饋社會，也提供一個貨櫃供犯保協會無償使用，新竹地檢署檢察長王文德也特別到場，感謝業者的支持和協助。

王文德指出，過去犯保協會為鼓勵「馨生人」，勇敢走出傷痛，經常在各大賣場辦理義賣活動，但活動通常都是短期限的義賣，猶如做生意只做一星期一樣，對「馨生人」的幫助相當有限。很感謝仲祜公司的主動協助，免費提供一個百萬貨櫃，讓馨生人成立「馨馨陽光小舖」，展售馨生人親手製作的各式生活手工藝品，材料包販售及手工皮件教學、訂製，天然手工皂販售及教學，以及小農無農藥蔬菜等。

業者表示，清明連假開始試營運的新竹A5文創園區，除了推出新竹地區獨有的限定餐點之外，台北松菸的知名攤商，也都進駐園區內設櫃。園區內所有櫥窗貨櫃車，都是知名塗鴉專家的作品，貨櫃車市集光是拍照打卡，都讓人眼睛為之一亮！

「新竹 A5文化創意園區」也看中新竹人的高消費能力，以及對消費場所品質的要求，試營運第一批進駐的品牌快閃車商，包括賓士、福斯、SKODA、VOLVO和現代汽車。

未來園區內也將進駐露天電影院、夏夜歌手演唱，以及全台唯二的兒童室內足球場等等。業者指出，光是在A5文創園區入口處，一座近3公尺的鋼鐵人模型就十分吸睛，相信一定會吸引大小朋友前來打卡拍照，民眾要吃道地日式拉麵店「涼太」、西班牙烤飯餐酒館「Paella」、強調健康蔬食的「滿溢慢活原食館」、義式餐酒館「Maverick獨行客」、美式牛排「Aiken」，不必再遠赴松菸文創園區，在新竹市就能輕鬆享用。 A5文創園區還沒正式開幕，已有竹科公司福委會接洽包場舉辦員工日，業者有信心A5園區將成為新竹市的熱門新地標。

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