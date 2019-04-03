匡正媒體造神亂象 NCC擬公布各台特定新聞秒數、則數

2019-04-03 17:15

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）上週認定中天新聞台內控機制失靈，其中案例之一為中天新聞台選後報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，但外界質疑標準何在？NCC代理主委翁柏宗今天表示，將選擇一個比較長的時間區間（半個月或一個月），呈現各新聞台報導特定議題的則數及秒數，將資訊公開讓外界公評。

NCC上週公布統計資料，指中天新聞台選後報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，2月16日晚間新聞報導秒數比例高達56.7%；2月14日新聞標題韓國瑜則數達50%，其他時間姓名則數比例大多超過30%，違反中天新聞台換照時承諾平衡報導之新聞規範，損害觀眾權益。

但中天新聞台不滿，認為NCC缺乏客觀標準，仍持續大幅報導韓國瑜新聞，有工程師設計「韓總計數器」，統計從4月1日上午8時開始到2日下午1時，某電視台提及「韓國瑜」3個字超過了1800次。

NCC代理主委翁柏宗表示，NCC將選擇某一個時間區間，針對49台到55台

新聞台，以科學化的方式，統計中午12點、晚上7到8點新聞播報時段，各新聞台呈現特定議題的則數及秒數，以科學化方式、公開資訊讓外界公評。

NCC內容事務處長黃金益表示，媒體選材通常來自於事件的新聞性，還有採訪編輯的選擇，碰到重大新聞，媒體自然必須大篇幅報導，不適合調查，NCC將選擇一個時間區間採樣，進行垂直及水平分析，比較各台新聞呈現方式，算出新聞報導報導均數，比較各新聞台新聞報導方式，讓數據說話，以公正及客觀方式進行內容監理。

翁柏宗表示，系統已經開始建置，希望3至4個月之內完成，再選擇半個月或一個月時間，觀察所有新聞台針對特定報導秒數及則數，並揭露這些資訊，讓各界檢視。

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