平溪鐵道不能放天燈了！ 被拍照取締最高罰5萬

2019-04-03 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕「鐵道放天燈」在世界上相當罕見，因此為平溪吸引不少遊客前來朝聖，大批觀光客湧入雖然帶來錢潮，不過天燈汙染及鐵道上拍照的安全問題等卻引起屢屢引起民眾議論，近日鐵路警察大力整頓該現象，民眾若在「鐵道放天燈」被拍照取締最高將挨罰5萬元。

網友在臉書「爆料公社」上貼出幾張平溪的照片，表示鐵路警察近日來針對十分車站旁，站在鐵道上放天燈的現象大力整頓並開單裁罰，要大家注意不要願望沒實現，又要付出罰款，得不償失。

《東森新聞》報導，為了安全考量，鐵路警察近日開始大力取締「鐵道放天燈」的民眾，依《鐵路法》第57條第2項，行人跟車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內以及站區，沒有提供公眾通行的地方通行，違者最高可以被裁罰5萬元 ，但前提是需要拍照檢舉。

知道該消息的網友留言回覆「別放了，造成山區汙染」、「本來就不應該放了，罰也是剛好而已」、「整座山頭河流一堆天燈」、「支持重罰，放了天燈願望會實現嗎...」、「放天燈就罰錢普天同慶」、「支持」，紛紛表示贊同。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/