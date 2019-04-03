中市發放生廚餘桶 設計不便民惹怨

2019-04-03 15:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府製作97萬個塑膠製的生廚餘桶送給家戶，但是很多婆婆媽媽在使用後，發現超不方便，不但蓋子不容易密合，而且因為無法蓋緊，一旦被踢倒廚餘倒滿地，批根本是設計不當，要求更換瑕疵貨。

環保局廢棄物管理科長萬滋澤表示，免費發送「綠圓寶」生廚餘專用桶，是因應外埔綠能園區將在7月運轉。至於有少部分桶蓋無法密合，研判是廠商運輸過程擠壓導致變形，將請廠商盡速更換並檢討改，民眾可到里辦公室更換。

市議員李麗華今天陪同眾多婆婆媽媽在服務處召開記者會，賴姓家庭主婦表示，廚餘桶蓋子不好蓋，無法密合，不能一隻手就把廚餘倒掉，必須雙手對準蓋子才能密合，而且蓋子也無法蓋緊，若不小心被孫子踢倒，她還必須重新擦地，非常不方便，因為不方便未使用，孫子就拿蓋子當飛盤。

李麗華表示，去年太平一位阿嬤在使用塑膠袋倒廚餘時，被回收車撞倒過世，便建議市府讓家戶有廚餘桶可用，市府製作批廚餘桶，竟設計不良，反帶給市民不便。

萬滋澤說，廚餘桶以PP5號材質製作97萬個，發包經費9950萬元，目前桶子正在發放中，目前中市熟廚餘仍送到養豬戶處理，但生廚餘卻未處理，外埔綠能園區7月營運，1年處理生廚餘3萬噸生廚餘，約可供應1600戶1年用電量，若第2期完工營運，則可處理5.4萬噸，可產生867萬度的電，約3千戶1年用電量。

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