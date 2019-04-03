絕了！南投縣府正妹咖啡店 竟還兼賣肉鬆

2019-04-03 15:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕真是絕了！南投縣政府活化1樓辦公廳舍，本月起出租成販售咖啡、輕食的「自由小廚房」，店內不僅有活潑熱情的正妹店員，販售商品竟然還有肉鬆、肉乾，甚至是肉品調理包，溫馨咖啡店出現如此「跳tone」的商品，讓上門顧客又驚又喜。

兼任「自由小廚房」店長的卜蜂公司行銷資訊協理陳佳勤解釋，該店其實是卜蜂開設的輕食餐飲店，由於公司主要生產肉製品，工廠距離縣政府也不遠，為服務與回饋地方，便將肉品商品送至店內，讓洽公民眾能順道購買，由於是工廠直接鋪貨，價格也比一般通路便宜。

至於顧客口耳相傳的「正妹」店員，其實都是有餐飲經驗的年輕員工，認真的8年級生不僅笑容可掬，個個都主動積極，深具服務熱忱，希望新設「自由小廚房」從裡到外，都能給顧客自由自在、溫馨紓壓的餐飲環境。

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