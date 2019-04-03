綠島只剩1名醫生 東馬急調醫生進駐直到義大醫院接手

2019-04-03 13:32

［記者王秀亭／台東報導］台東綠島衛生所因日前一名媽媽不滿醫師為女兒縫合傷口過程上網抱怨，衛生所只剩一位編制內醫師問題因而凸顯，在義大醫院醫師進駐支援前，台東馬偕醫院緊急協調院內醫師趙鎮民今天起進駐綠島，直到義大醫院接手。

綠島衛生所從去年8月8日起只有1位女醫師陳姷頵守護全鄉24小時緊急醫療服務，雖經爭取及公告都無人應徵，雖有支援醫師，仍難以舒緩人力困境，直到日前島上一名媽媽因女兒額頭撕裂傷，至衛生所掛急診，卻因衛生所內無足夠人力可立即縫合傷口，媽媽憤怒質疑醫生醫德，不僅引發熱議，更凸顯島上僅及醫療人力不足問題。

台東縣醫師公會理事長朱建銘這幾天打電話關心陳姷頵，朱建銘說，陳醫師仍舊例行值班，事件發生後，陳醫師心情確實受到影響，也受到各界關心，陳醫師在電話中說，經過幾天沉澱，心情已平復，但已連續上班多日，若有醫師支援，會很開心。

由於義大醫院將在5日起派醫師進駐綠島支援，但仍有2至3天空檔，朱建銘立刻向台東馬偕醫院院長王功亮表達協助需求，王功亮隨即請醫務部協調院內醫師，終於在有限醫師人力情況下，今天起由趙鎮民醫師前進綠島支援，至5日義大醫院接手為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/