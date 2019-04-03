客家菜「四炆四炒」變身手錶 徐嘉明巧思奪德國設計大獎

2019-04-03 12:08

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮42歲的徐嘉明，繼承父親近一甲子的鐘錶維修、零件供應事業，更加以發揚光大，與妻子莊雅婷開創文創手錶設計，別出心裁將客家特色料理「四炆四炒」結合鐘錶工藝技術，打造獨一無二「家」的味道手錶，不僅創意、造型吸睛，其精細工法更獲2019德國設計大獎，堪稱台灣之光。

手機等行動載具興起後，傳統鐘錶市場逐漸沒落，原本作為看時間的功能逐漸式微，但從小聽著鐘錶滴答聲響長大的徐嘉明，為了保留這份留在手腕上的溫度，於2017年透過苗栗縣文創品牌輔導機制，將保存在心裡中各種對家鄉的想像，透過手錶設計呈現出來。

客家經典料理「四炆四炒」分別為薑絲炒大腸、客家小炒、鳳梨炒木耳、韭菜炒鴨紅，徐嘉明希望藉此喚起手錶主人對「家」的記憶，與三義木雕師合作，耗費一年時間，以不同顏色、木紋的錶框、錶面、錶帶相互搭配，將原本在餐桌上的繽紛美味化成帶著走的手錶，獨特創意發想令人驚嘆。

徐嘉明說，得獎的客家風情手錶內所有元件都是與在地業者合作，不僅質感高、實用性及耐用度都經過精心篩選，儘管是木質手錶但仍能防水，錶帶更是少見的一體成形，是正港「台灣隊」所組成的特色文創產品。

徐嘉明表示，許多人對文創產品常有「好看但不實用」的刻板印象，尤其手錶更注重精密工藝技術的展現，為讓產品兩者兼具，他仰賴從父親傳承近一甲子的技術經驗，並透過無數次嘗試找到最合適素材，反覆雕磨拼組才完成製工細膩的成品，品質也獲得德國設計大獎肯定。

薑絲的黃色、魷魚的咖啡色、木耳的黑色、鴨血的紅色將客家料理完美呈現在手錶工藝，讓台灣的設計在國際上大放異彩，四月中即將接受苗栗縣長徐耀昌表揚的徐嘉明，未來還要打造台灣各地特色的手錶，讓人拭目以待。

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