找回關山工商光榮 她帶學弟妹拿下睽違7年的冠軍

2019-04-03 11:53

［記者王秀亭／台東報導］「回到學校是我的使命。」12年前曾是關山工商原舞團成員之一的賴子慧，今年帶著關山工商原舞團再度奪下睽違7年的全國舞蹈比賽甲組特優第一和生活教育獎。

關山工商原住民舞蹈團曾在全國學生舞蹈比賽甲組15連霸，近年受偏鄉人口外流，學校學生人數減少，無法參加人數較多的甲組，改參加人數較少的丙組。

關山工商校長陳威男表示，今年關山工商向原住民藝能科以外的班級招收原舞團成員，由高曉萍、賴子慧及陳韋勝指導，再度挑戰甲組競賽，一舉衝向特優第一。

賴子慧是蘭嶼達悟族人，談起2年前回到母校探望原舞團的學弟妹，年輕人應該有的光芒與自信，竟在學弟妹臉上看不到，認為有必要回來做給大家看，讓學弟妹有信心。

賴子慧坦言，人數問題一直是這次原舞團最大的挑戰，甚至險些因此無法參賽，利用假日集結練習，對部分需要在假日打工賺學費，或照顧家中更小弟妹的學生而言，很難全勤練習，直到出發比賽前一天，人數仍在不足狀態。

賴子慧說，好不容易如期出賽，舞蹈團成員又在練習時，腳的大拇指受傷，為了團隊，忍痛上台，感動之餘，更為關山工商再度拿下全國舞蹈比賽甲組特優第一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/