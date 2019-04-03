3黑頸天鵝寶寶搭「天鵝船」賣萌 攻佔鵝粉相機記憶體

2019-04-03 10:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園鳥園水禽區3隻灰色的黑頸天鵝寶寶，近來吸引一票「鵝粉」攝影愛好者每日耐心守候在池邊捕捉可愛模樣，園方表示，天鵝寶寶不時擠在爸媽的背上坐「天鵝船」，也會像坐溜滑梯一般、輕鬆滑入水中，萌翻的模樣，不斷聽到「喀擦喀擦喀擦」快門聲，鵝粉搶拍。

園方指出，黑頸天鵝連3年都有產蛋記錄，以往由機器代孵模式下，在破殼前將蛋還給親鳥接續照顧，確保天鵝寶寶孵出後第一眼看到的是親生爸媽。今年首度從求偶、築巢、產蛋、孵蛋、育雛，所有的過程都由親鳥自行包辦，鳥爸爸（配帶「綠」色腳環）和鳥媽媽（配帶「橘」色腳環）都表現得非常稱職，即使面對每天照護牠們的保育員來添加食物時，一樣會毫不留情地伸長脖子或拍翅驅趕。

黑頸天鵝領域性很強，育雛期間誰都不能靠近，為了減少干擾，園方今年在鳥園架設一台自動縮時照相機，進行影像蒐集。園方表示，雖然公鳥和母鳥外觀相似，但從影像中個體配帶的腳環研判，鳥爸爸也同樣盡責地參與了孵蛋跟育雛的工作。

黑頸天鵝屬於早熟性的鳥類，雛鳥孵出就會跟著親鳥下水、進食，保育員提供營養的雛鳥飼料，剛開始發現雛鳥不會吃乾飼料，只會吃葉菜，於是保育員試著將切碎的葉菜加水和飼料和成泥狀，經過多次調整，透過縮時照相機的紀錄，終於觀察到雛鳥自行啄食飼料的重要畫面。

園方表表示，黑頸天鵝原產於南美洲，是天鵝屬中體型最小的成員，白色身體、黑色頭頸部，藍灰色的喙後有紅色肉瘤，眼睛後面有一條白色條紋向後延伸，腿是粉紅色；小天鵝全身灰色羽毛，短短的脖子，黑色的腳，看起來就像鴨子，外型和顏色跟親鳥完全不同，隨著成長羽毛顏色也會不斷的變化。

台北市動物園提供影片連結：

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