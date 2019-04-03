2波鋒面接連來！ 清明連假天氣看這篇秒懂

2019-04-03 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今晨低溫持續回升，北部略有雲層通過，西北部地區有零星微量降雨，氣象專家吳德榮表示，明起的4天清明連假將有兩波鋒面通過，不過多數地區僅受輕微影響，天氣大致穩定。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天北部、東半部與山區有局部短暫降雨機率，中南部平地相對穩定，為多雲時晴的天氣，白天舒適至微熱，各地早晚偏涼，北部高溫約23度、中部28度、南部31度，東半部則在27度左右。

至於民眾關心的4天連假天氣狀況，吳德榮表示，明（4日）明顯回暖，氣溫提升，西半部平地多雲時晴，東半部與山區將有局部短暫降雨機率；週五（5日）微弱鋒面快速掠過，迎風面北海岸、東半部將有短暫降雨，西半部仍為多雲時晴天氣；週六（6日）各地天氣舒適，唯東半部及山區有降雨機率；週日（7日）另一波微弱鋒面從北部海面掠過，對陸地影響不大。

吳德榮總結指出，清明假期將有兩波鋒面來襲，不過移動速度較快，僅週五這波對北海岸、東北部地區略有影響，持續時間也很短，其餘地區多能維持穩定天氣，氣溫變化幅度亦小。

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