「陳麗光藝術創作展─用藝術遇見自己」以抽象畫面留給觀眾自我想像的空間

2019-04-03 08:12

〔記者張忠義／高雄報導〕跨足藝術、筆跡分析師、心靈講師等專業領域的陳麗光，三日起在高雄福華名品舉辦「陳麗光藝術創作展─用藝術遇見自己」，展出二十多幅新作。她說，人生最大的困難就是「抉擇」，不同的觀看會產生不同的覺察，因此有些作品會以抽象畫面留給觀眾自我想像的空間。

陳麗光長期從事心靈探索，透過自我潛意識的開發，將自幼喜歡的創作發展為百件藝術作品；創作之初，十年內即在高雄文化中心、高雄美術館市民畫廊、山地鄉原住民文化館、台北梅門文化走廊舉辦創作個展。

陳麗光說，這次以藝術與療癒開啟自我對話，透過藝術進行自我探索，採用數位、多媒材、油彩、雕塑等形式，以蝴蝶作為隱喻，說明人生羽化的過程需要一段蟄伏沉潛的歷程，才能破繭而出展翅飛翔。

展中作品分別以「框內與框外」、「線條與空間」、「具象與抽象」三個展區作為創作理念。藝術在心靈中蔓延，期待另一個美麗的蛻變。

高雄福華名品課長陳鈞鴻表示，展期至四月三十日，民眾可預約導覽時間；二十日晚間七點舉辦講座，歡迎有興趣的民眾免費報名參加，與陳麗光一起打開藝術創作的潛能，用藝術來陪伴自我。

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