今天氣不穩 明後兩日東半部、北部有雨

2019-04-03 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日在台灣北部海面有低壓擾動，附近水氣稍增加，天氣比昨天稍不穩定，除迎風面東半部地區雲量偏多易有短暫陣雨，並可能有機率發生局部較大雨勢，北部地區也有局部短暫陣雨，中南部山區則有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴天氣。今日氣溫方面，北部及宜花地區高溫約23至25度，中南部及台東約26至29度，清晨各地低溫大多介於18至21度之間。

今日空氣品質部分，北部及竹苗空品區清晨受背風渦旋影響，局部地區細懸浮微粒濃度易上升，午後受降雨洗除影響，空氣品質將好轉；中部以南清晨及夜間風速偏弱，污染物易累積，白天風速稍增強，空氣品質可望改善。宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，北部空品區局部地區清晨可能達「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週四、週五（4日、5日）鋒面位於台灣北部海面附近，東半部地區仍有局部短暫陣雨，北部地區雲多偶飄雨，中南部大致為多雲到晴天氣，僅山區偶有零星雨。週六（6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴天氣。

下週日至下週二（7日至9日）水氣再稍增，但預報不確定性逐漸增加，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴天氣。

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