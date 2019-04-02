越南小三逼元配自殺？ 女兒出現指稱是惡意攻擊

2019-04-02 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「一個巴掌拍不響」，外遇的行為讓人恨得牙癢癢。1名網友今日在「爆料公社」發文請大家一同幫堂妹集氣，原PO表示，堂妹嫁到妹婿家10多年，一直都是孝順的好媳婦，不料妹婿外遇，越南籍小三逼得堂妹自殺身亡。然而稍早，自稱是越南女子的女兒也在臉書上發文，這是惡意攻擊，並非真實。事情真相有待進一步釐清。

1名網友上「爆料公社」發文，外遇的妹婿就像吃了迷幻藥一樣，為了離婚，不僅動手打老婆、忤逆父母，甚至打算賣房換錢給小三。小三雖已有同居男友與小孩，但仍劈腿原PO妹婿，不僅沒有愧疚之心，一個不開心還跑到元配家中鬧事，逼得元配想不開自殺，送醫急救後，宣告不治。

原PO氣憤地公開妹婿與小三的對話內容，小三表示越南的父親生病，請外遇男子給她20萬元，並要求外遇男一個月給付她5萬元生活費，更誇張的是小三要外遇男在2個月內盡速將台北的房子過戶到她的名下，否則就要鬧到男子家中把所有事情講出來，包括懷有身孕之事。

網友怒轟「長這樣一個月5萬包養，這男的眼睛塗到屎啦？」、「不是對越南的有偏見 也不是指每個越南女子，但我知道大多數的都會這樣，這只是她們的一種手段」、「姦夫淫婦死無葬身之地」、「很明顯的把渣男當搖錢樹了，渣男還沒有清醒過來嗎！悲哀唷」、「越南狐狸精本事可大了，已聽過很多這種案例」。

不過另有一名自稱是越南女子女兒的網友公開貼文，指稱爆料公社這篇貼文是假帳號，「他從我媽臉書截圖照片做的假對話紀錄」，更聲稱「攻擊的人我們會走法律途徑」，且「已到警察局做筆錄了」，至於事實真相目前仍未釐清。

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