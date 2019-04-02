週三水氣增！東部有雨、北部偶雨 中南部陽光露臉

2019-04-02 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕明天（3日）迎風面的東半部水氣略增，轉為有短暫雨天氣，北部地區、中南部山區也分別有局部短暫降雨和零星短暫陣雨；中南部平地則不受影響，維持陽光露臉的好天氣，溫度也會持續回升。

中央氣象局預報，明天東半部有短暫陣雨及局部較大雨勢發生的機率；北部地區有局部短暫降雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

「天氣風險公司」指出，到了週五、六（5、6日），台灣各地除了北部雲多偶雨，其他地區均是多雲到晴的穩定天氣，不過，這段期間天氣多變，建議民眾早晚可以各確認一次氣象資訊。

氣溫方面，明天北部及宜蘭、花蓮高溫約23至25度，中南部及台東約26至29度；全台各地低溫約18至21度。

紫外線方面，明天澎湖縣為過量級；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、南投縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、金門縣為高量級；其他縣市皆為中量級。

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級；北部及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。其中，北部局部地區清晨可能達「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天中部以北及金馬澎地區沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域有較大風浪；另外，金馬澎地區及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾行車用路注意安全，往返離島留意航班資訊。

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