門牌的奇幻漂流！台中脫落3個月後 在澎湖沙灘被撿到…

「O2 Lab 海漂實驗室」的義工，今年3月初在澎湖龍門海灘撿到台中振福路的門牌，好奇為何會跨海漂流超過120公里。（記者陳建志翻攝）

2019-04-02 20:15

〔記者陳建志／台中報導〕太神奇！台中太平、東區交界的振福路一塊門牌，3個多月前不知何故脫落，疑似漂流超過120公里，3月初在澎湖龍門沙灘被淨灘的「O2 Lab 海漂實驗室」義工撿到，一名住在台中太平的李姓志工1日將門牌照片轉貼在臉書社團「我是太平人」，發文詢問「請問失主想領回嗎？」引發網友熱議，笑稱「有瓶中信的概念」。記者今天查訪確認，門牌是一棟振福路旁的出租公寓所有，門牌已經不見，房客很驚訝竟會飄洋過海！

「O2 Lab 海漂實驗室」負責人唐采伶說，為了提醒大家不要亂丟廢棄物、愛護環境，3年半前成立實驗室後，每星期都會安排在澎湖縣湖西鄉的龍門沙灘淨灘，撿到的漁網、浮球、塑膠片等海漂物製成藝術品再利用。今年3月初，有個志工拾獲這塊門牌，放在工作室，4月1日將照片貼上臉書，住在台中太平、目前在澎湖擔任護理師的李姓志工看到，將照片轉貼到臉書社團「我是太平人」，發文詢問「請問失主想領回嗎？可以告訴我為什麼會遺失嗎？我們很好奇！」立刻引發網友熱議，紛紛留言，「太奇妙了！」、「有瓶中信的概念」、「門牌的奇妙漂流」，大家對於門牌竟能漂那麼遠都覺得太神奇。

記者今天依據門牌地址到場查訪，發現門牌是一棟振福路旁的出租公寓所有，李姓房客說，這裡每層樓原本都有一塊門牌，貼在1樓牆壁上，但去年11月選舉前不知何故門牌都不見，自己是直到飲料店送飲料找不到地址，才發現門牌不見了，對於門牌居然在3個多月後出現在澎湖海灘都覺得太奇妙了！

記者現場觀察，公寓旁就是太平「番仔溝」大排，民眾研判，門牌可能不知何故掉入大排，沖入一旁的旱溪，再流進大里溪，最後匯流進大肚溪，流進台灣海峽，在冬天東北季風吹拂下，順著海流一路漂到大肚溪口西南側的澎湖，最後在澎湖龍門沙灘被拾獲，對於小小門牌竟能漂流超過120公里，都覺得很神奇！

台中一塊振福路的門牌，3月初被「O2 Lab 海漂實驗室」淨灘志工在澎湖湖西鄉龍門海灘撿到，背面隱約可看到印有「台中市政府民政局101年」等字樣。（記者陳建志翻攝）

記者今天查訪，發現漂流到澎湖沙灘遭發現的門牌，和太平振福路目前門牌是同一款。（記者陳建志攝）

記者今天查訪，發現門牌地址是一棟出租公寓，一旁就是「番仔溝」大排。（記者陳建志攝）

記者今天查訪，房客說，去年11月選舉前信箱上的門牌不知何故脫落不見，牆壁上還可看到之前黏貼門牌的痕跡。（記者陳建志攝）

台中一塊振福路的門牌，3月初被「O2 Lab 海漂實驗室」淨灘志工在澎湖湖西鄉龍門海灘撿到，沙灘可看到各式各樣的漂流物。（記者陳建志翻攝）

「O2 Lab 海漂實驗室」的義工以撿拾的塑膠片、浮標等海漂物，製作成藝術品，提醒大家愛護海洋環境。（記者陳建志翻攝）

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